Uretfærdigt. I hvert fald til tider.

Det er sådan, Mesut Özil har det med den kritik, der af og til hagler ned over ham. Særligt i forbindelse med store kampe. Nederlag bliver tørret af på ham, føler han.

»Hvis vi ikke gør det godt i en 'stor' kamp, er det altid min skyld,« siger tyskeren, der ikke ligefrem har fået mange kampe for Arsenal på det seneste, til The Athletic.

»Hvis det er sandheden, hvordan forklarer du så vores resultater i de 'store' kampe, hvor jeg ikke har været med? Der er ikke rigtig nogen forskel,« siger tyskeren, der blot har spillet to kampe i denne sæson.

Mesut Özil har ikke fået mange kampe for Arsenal denne sæson. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Mesut Özil har ikke fået mange kampe for Arsenal denne sæson. Foto: DAVID KLEIN

Han har ikke været med i de sidste tre kampe. Ikke engang i truppen.

Begrundelsen for at han ikke var med mod Standard Liege lød, at Unai Emery følte, andre spillere fortjente det mere end Özil, der er frosset ude i den engelske storklub.

Noget, han selvfølgelig ikke er tilfreds med, men han er også træt af at blive gjort til syndebuk.

Der er blevet spekuleret i, om tyskeren snart er fortid i den engelske storklub, men det nægter han selv.

»Jeg har en kontrakt indtil sommeren 2021, og jeg bliver indtil da. Du kan gå igennem svære tider som denne, men der er ingen grund til at flygte. Det har jeg ikke tænkt mig,« siger den 31-årige fodboldspiller.

Det er dog en dyr herre, Arsenal har siddende på bænken.

For ifølge Daily Mail har Özil en kontrakt, der giver ham 350.000 pund - svarende til omkring tre millioner danske kroner - om ugen.

Mesut Özil skiftede til Arsenal tilbage i 2013, hvor han kom til klubben fra Madrid.