Fodboldstjernen Mesut Özil har gjort sig selv voldsomt upopulær i Kina.

Det sker efter et indlæg på de sociale medier, hvor den tyske Arsenal-spiller langer ud efter en politisk beslutning i Kina.

Her kritiserer Mesut Özil Kina for at holde et muslimsk, tyrkisk mindretal i byen Xinjiang, der kaldes uighurere, indespærret i 'indoktrineringslejre' med det formål at ødelægge mindretallets forhold til deres religion, skriver New York Times.

'De lukker deres moskéer. De forbyder deres skoler. De dræber deres hellige mænd. Mændene tvinges i lejre og deres familier tvinges til at bo med kinesiske mænd,' skriver Mesut Özil i et opslag på tyrkisk, som The Guardian har fået oversat.

#HayırlıCumalarDoğuTürkistan pic.twitter.com/dJgeK4KSIk — Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 13, 2019

Han refererer desuden til området som 'Øst-tyrkistan'.

I Kina ser man det som en forebyggelse af terrorisme, men Mesut Özil og en stor del af verdenssamfundet fordømmer, hvad der sker i Kina. Tidligere har man hørt om tortur og hjernevask i lejrene, skrev DR i april.

Den tyrkisk-tyske fodboldspillers opslag gør ham ganske upopulær i Kina, hvor mange medier kritiserer ham - herunder Global Times, skriver New York Times.

Mediet skriver desuden, at Özils opslag har ledt til enormt raseri blandt det kinesiske folk, der, til trods for at Kina har stor censur på nettet, bakker om om regeringens aktioner i Xinjiang.

Demonstration mod Kina i Istanbul efter Özils opslag. Foto: KEMAL ASLAN Vis mere Demonstration mod Kina i Istanbul efter Özils opslag. Foto: KEMAL ASLAN

'Som kinesere kan ikke acceptere dette. Når det drejer sig om nationalistiske interesser, er ingens personlige tidsfordriv værd at nævne,' skrives der i et kinesisk chatforum, der ellers er en dedikeret fanside til Mesut Özil.

Spilleren selv får heller ikke meget opbakning fra sin klub, Arsenal.

Den engelske klub har taget afstand fra Mesut Özils kommentar med meldingen om, at den ikke blander sig i spillernes politiske overbevisninger. Det vurderes, at Arsenal gør det grundet deres kommercielle interesser i Kina.

'I forhold til Mesut Özils kommentarer på sociale medier, må Arsenal tage et klart standpunkt. Indholdet er Özils personlige holdning. Som fodboldklub har Arsenal altid haft det princip, at vi ikke involverer os i politik,' skriver klubben på det kinesiske sociale medie Weibo.