Hollænderen Frank de Boer overtager Atlanta United. Det er hans først job siden fyringen i Crystal Palace.

Hollænderen Frank de Boer, der gjorde Ajax Amsterdam til mester fire år i træk fra 2011 til 2014, skal prøve kræfter med den amerikanske MLS-liga.

Således skal han være træner i Atlanta United, der vandt mesterskabet i 2018.

Det skriver fodboldklubben på sin hjemmeside.

Den beretter, at der tale om en "flerårig" kontrakt.

48-årige Frank de Boer har efter succesen i Ajax været træner i italienske Inter samt manager for Crystal Palace i Premier League, men begge steder skuffede han og blev fyret hurtigt.

De Boer mistede jobbet i Crystal Palace i september 2017 og har ikke været træner siden.

Også som aktiv spillede de Boer i mange år for Ajax, inden han blandt andet fik fire år i FC Barcelona.

Han spillede desuden 112 landskampe for Holland. Som assistenttræner for landsholdet var han i 2010 med til at vinde VM-sølv.

/ritzau/