Det har været en svær og emotionel uge for fodboldtræneren Jorge Jesus.

Den 65-årige tidligere mestertræner i Benfica og nuværende chef i brasilianske Flamengo har haft coronavirussen helt inde på livet både på den ene og den anden måde.

For allerede i weekenden var portugiseren dybt berørt over og skuffet over, at man i Brasilien endnu ikke havde valgt at stoppe al fodbold

»Det var følelsesmæssigt meget svært i dag,« lød det til at starte med fra Jorge Jesus, der startede med at have fokus på de manglende fans, inden han gik over til det mere alvorlige,

»Jeg er portugiser, og jeg ved, hvad der sker i Portugal. Jeg har allerede mistet en ven i Portugal, og jeg forstår, hvad det her går ud på. Vi er nødt til at begynde at tænke os om.«

Det interview fik masser af omtale i trænerens hjemland, for på det tidspunkt var der ingen officielle meldinger om døde som følge af corona i Portugal trods 169 smittede.

Og Jorge Jesus valgte siden at korrigere sig selv på Instagram.

»Det var en meget trist dag for mig i dag. Jeg fik forskellige informationer om min nære vens død. Den korrekte information er, at han er i kritisk tilstand på hospitalet,« startede Jorge Jesus og fortsatte.

»Jeg er meget ked af det på ofrenes vegne i denne verdensomspændende tragedie, og jeg sympatiserer med ofrenes familier, og jeg beder til Gud om at kurere ham (sin ven, red.) og alle andre, der er ramt af Covid-19-pandemien.«

Desværre skulle det kort efter vise sig, at Jorge Jesus’ ven blev det første dødsoffer for coronavirussen i Portugal, skriver A Bola.

Det drejer sig om 81-årige Mario Verissimo, som var massør i klubben Estrela da Amadora, og som tidligere har arbejdet sammen med Jorge Jesus.

Et hårdt slag for den 65-årige Flamengo-træner, som oveni i den nyhed også mandag kunne konstatere, at han selv er blevet konstateret ramt af coronavirussen.