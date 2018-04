Det er ikke et Manchester-derby som alle andre, der udspiller sig lørdag aften.

Vinder de blå fra City vil det engelske mesterskab være afgjort – i så fald vil holdet have et forspring på 19 point, med kun 18 point tilbage at spille om.

Samtidig er målscoren lige så uhyggeligt overlegen. Uniteds halter her efter med hele 30 mål, inden kampen overhovedet går i gang.

Ikke overraskende er Manchester City derfor ved at skrive sig ind i Premier Leagues historie-bøgerne som værende et af de mest suveræne mestre. Hvis ikke det mest suveræne nogensinde. Det viser tal fra Bettingexpert, der har sammenlignet alle mesterhold i Premier League-tiden.

Her kan man se, Pep Guardiolas hold er på vej til at slå flere rekorder i den bedste engelske liga. Det ser vi nærmere på herunder (der mangler syv runder i Premier League):

Flest point: Manchester City har lige nu 84 point. Flest point fik Chelsea i 2004-05, hvor det blev til 95 point. City kan nå op helt på 105 point med lutter sejr i resten af sæsonen - Citys pointsnit lige nu er således det højeste sammenlignet med alle tidligere mestre med 2,71 point pr. kamp.

Flest sejre: Manchester City har lige nu vundet 27 kampe, så der er ikke længere specielt langt op til 2016-17-udgaven af Chelsea, der hentede 30 sejre på vej mod guldet. City kan nå op på 34 sejre.

Flest mål scoret: Manchester City har lige nu scoret 88 mål. Mest målfarlige mester var Chelsea i 2009-10 med 103 mål. Holder City det nuværende snit på 2,84 mål pr. kamp, vil holdet slutte sæsonen på 107 mål.

Bedste målforskel: Manchester har lige nu en målforskel på +67. Så der er ikke langt op til (igen) Chelseas 2009-10-mestre, der sluttede sæsonen med en målforskel på +71. Citys har i denne sæson snittet en målforskel på +2,16 pr. kamp. Et engelsk mesterhold har aldrig tidligere rundet 2,00-grænsen.

Færrest nederlag: Det er en rekord, Manchester City ikke kan nappe. Holdet har tabt én kamp i denne sæson, mens Arsenal i 2003-04 ikke tabte en eneste gang.

Færrest mål indkasseret: Det er en anden rekord, det nuværende Manchester City-hold ikke kan snuppe. Holdet har lukket 21 mål ind i denne sæson. Chelsea lukkede i 2004-05 kun 15 mål ind.

Manchester City skal i sæsonens sidste syv kampe møde Manchester United (H), Tottenham (U), Swansea (H), West Ham (U), Huddersfield (H), Brighton (H), Southampton (U).

Manchester City-Manchester United spilles lørdag kl. 18.30. Du kan selvfølgelig se højdepunkter fra kampen her på BT.dk efterfølgende.