Manchester City dominerede fuldstændig i første halvleg mod Everton og hentede en sikker 3-1-sejr.

Premier Leagues førerhold, Manchester City, spillede sig tæt på mesterskabet, da holdet lørdag slog Everton 3-1 på udebane.

Så tæt, at City kan sikre det med en sejr over Manchester United på hjemmebane i næste weekend.

City har nemlig et forspring på 16 point ned til lokalrivalen, som ligger på andenpladsen. Vinder City den kamp, er forspringet på 19 point, og det kan United ikke hente i de sidste seks runder.

Lørdagens sejr over Everton havde konturerne af en nedsabling i første halvleg. City havde ikke glemt at spille fodbold, selv om holdet ikke havde været i aktion sammen siden 12. marts.

Det blev 1-0 ved Leroy Sane i det fjerde minut, da han smækkede David Silvas præcise indlæg i nettet.

Gabriel Jesus brugte hovedet til at fordoble City-føringen otte minutter senere. Belgiske Kevin De Bruyne fandt den brasilianske angriber, der ikke svigtede fra kanten af det lille felt.

City kom også på 3-0 inden pausen. Endnu en gang var det spanske Silva, som stod for oplægget ved at finde lynhurtige Raheem Sterling inde foran kassen.

Everton gik til pause til lyden af en gevaldig pibekoncert. Om det var dét, der hjalp, er uvist, men faktisk vandt mandskabet fra Liverpool anden halvleg.

Det skete på et mål af Yannick Bolasie i det 63. minut. Bolasie tog chancen udefra, og hans flade spark gik over stregen via stolpen.

På onsdag står City over for Liverpool i kvartfinalen i Champions League. Med Citys sejr på 3-1 over Everton og Liverpools 2-1-sejr over Crystal Palace kommer begge hold til kampen med selvtillid.

/ritzau/