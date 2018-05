Afslutningen på denne superligasæson har været forfærdelig for Brøndby, som sluttede af med en remis mod AaB.

Brøndby har skabt masser af drama og store overskrifter i mesterskabskampen i de seneste kampe, og sidste spillerunde i Superligaen var ingen undtagelse.

Et lamslået og rystet Brøndby-mandskab spillede mandag aften 1-1 hjemme til AaB og missede den sidste mulighed for at vinde DM-guldet.

Brøndby kunne med en sejr over AaB vinde det danske mesterskab for første gang siden 2005, men det krævede, at FC Midtjylland samtidig snublede hjemme mod AC Horsens.

Brøndby magtede dog ikke selv at levere en god nok indsats mod nordjyderne, som uden at have noget at spille for snuppede det ene point.

Brøndby har med pointtabet kun høstet sølle 3 ud af 12 mulige point i de seneste fire ligakampe.

FCM har samtidig gjort rent bord med lutter sejre og hentet et Brøndby-forspring på fem point og selv lagt solid afstand ned til sjællænderne.

Især vil Brøndbys 2-2-kamp ude mod AC Horsens i fredags gøre ondt på Brøndby længe endnu, da holdet foran 2-0 smed det hele væk i slutminutterne.

Og mandagens remis mod AaB blev ikke lindrende på nogen måde.

Brøndby begyndte dog klart bedst og havde en afslutning på overliggeren efter få minutter, og bolden blev efterfølgende reddet på AaB-målstregen.

AaB kom bedre med i opgøret og bragte sig foran 1-0 lige før pausen, da Brøndby-målmand Frederik Rønnow spillede bolden lige ud til udeholdets Kasper Risgård, som fra en spids vinkel scorede via stolpen.

Nærmest symbolsk kunne bolden lige akkurat krybe sig over mållinjen.

Spredte buh-råb, som har været en sjældenhed i denne sæson, kunne kort efter pausefløjtet høres blandt de mere end 25.000 tilskuere.

Også på Sydsiden, hvor Brøndbys mest højlydte fans trofast sidder uge efter uge.

Situationen var på det tidspunkt den absurde, at det stod 0-0 i Herning mellem FCM og Horsens, mens AaB var foran på Brøndby Stadion.

"Det nuværende scenarie vil ikke være til at bære", skrev Brøndby i pausen på Twitter.

I de første ti minutter efter pausen foretog Brøndby-træner Alexander Zorniger tre udskiftninger. Det lignede desperation.

Den ene var dog tvungen, da Kevin Mensah blev skadet, lige efter at han havde erstattet angriberen Teemu Pukki, der er på vej væk fra klubben.

Brøndby-angriberen Kamil Wilczek hamrede på mål efter 56 minutter, men AaB-keeper Jacob Rinne diskede op med en god redning.

FCM kom i mellemtiden foran mod Horsens, og den sidste entusiasme virkede til at have forladt Brøndby-spillerne og hjemmepublikum, som på smuk vis nærmest messede i de sidste minutter.

Brøndby-stopperen Benjamin Röcker kæmpede sig frem til en chance og sparkede bolden ind over stregen til 1-1 efter 88 minutter.

Brøndby slutter med resultatet på andenpladsen med 81 point efter 36 point, hvilket er en flot præstation i sig selv.

Det vil nok bare ikke føles sådan i Brøndby, som smed guldet væk i de sidste fire kampe.

Brøndby (4-4-2)

Frederik Rønnow 02

Johan Larsson 4

Paulus Arajuuri 7

Benedikt Röcker 10

Anthony Jung 4

Christian Nørgaard 4

Kasper Fisker (ud: 51.) 02

Simon Tibbling 7

Hany Mukhtar 4

Kamil Wilczek 4

Teemu Pukki (ud: 51.) 02

Besar Halimi (ind: 46.) 7

Kevin Mensah (ind: 51., ud 55.) UB

Andreas Bruus (ind: 55.) 4

AaB (4-5-1)

Jacob Rinne 10

Frederik Børsting (ud: 61.) 4

Jores Okore 10

Jakob Blåbjerg 10

Jakob Ahlmann 7

Kasper Kusk 4

Rasmus Würtz 7

Filip Lesniak 4

Kasper Risgård (ud: 70.) 7

Rasmus Thellufsen (ud: 86.) 4

Jannik Pohl 7



Kristoffer Pallesen (ind: 61.) 4

Pavol Safranko (ind: 70.) 4

Yann Rolim (ind: 86.) UB

/ritzau/