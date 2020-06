Så længe Jürgen Klopp selv er i live, vil han ikke have, at der bliver rejst en statue af ham nær Anfield.

Nok har Jürgen Klopp brudt en forbandelse ved at føre Liverpool til klubbens første mesterskab i 30 år, men den tyske fodboldtræner vil ikke sættes i bås med klubbens største managers gennem tiderne.

Klopp ønsker ikke, at der bliver rejst en statue af ham i nærheden af Liverpools hjemmebane, Anfield. Det siger Klopp på et pressemøde ifølge flere internationale medier, heriblandt VG og Daily Mail.

- Jeg skal leve i 30-40 år mere, så jeg er ikke interesseret i en statue. I hvert fald ikke i min levetid. Jeg er manageren for det her hold, og vi har vundet ligaen.

- Jeg forstår, at folk er positive, og jeg er positiv, men vi behøver ikke at sammenligne mig med ikoniske personer, siger Jürgen Klopp.

Han fremhæver, at de managers, der allerede er hyldet med en statue, har udført et større arbejde for Liverpool.

- Jeg ved ikke præcis, hvor længe Bill Shankly var i klubben, men på tænk på, hvad han gjorde, og måden han løftede klubben op fra 2. division. Bob Paisley var hans assistent, og han tog over og vandt så godt som alt. Kenny Dalglish har spillet for klubben, før han blev manager og omgående fik succes.

- For mig kan det ikke sammenlignes. Jeg har været her i fire et halvt år. Jeg kom fra Tyskland, og jeg har prøvet at udføre mit job. Jeg elsker byen, jeg elsker klubben, men der er ingen grund til at sammenligne mig med dem, siger Jürgen Klopp.

Den 53-årige tysker har kunnet kalde sig engelsk mester siden torsdag aften, da konkurrenten Manchester City tabte på udebane til Chelsea.

I løbet af sin tid i Liverpool har Klopp også ført klubben til Champions League-titlen.

/ritzau/