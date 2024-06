Den kommende superligasæson begynder 19. juli med kampen mellem AGF og FC Midtjylland.

Den kommende superligasæson åbner med et jysk brag i Aarhus 19. juli.

Her tager AGF imod mesterholdet fra FC Midtjylland.

Det oplyser 3F Superliga på det sociale medie X.

I første omgang blev kun ligaens åbningskamp offentliggjort, men senere fredag kom resten af programmet for grundspillet.

Åbningskampen er en kærkommen mulighed for, at FCM-spillerne kan takke AGF's ditto.

Det var nemlig AGF, der banede vejen for, at FCM blev dansk mester på sidste spilledag for knap to uger siden.

Før sidste spillerunde førte Brøndby Superligaen og skulle blot bruge en sejr over AGF for at sikre guldet, men Brøndby snublede og tabte med 2-3 til aarhusianerne.

FCM spillede samtidig 3-3 mod Silkeborg, hvilket var tilstrækkeligt til at smutte forbi Brøndby.

Den første spilledag byder på to fredagskampe, da også FC Nordsjælland og AaB tørner sammen.

Søndag tager Silkeborg imod oprykkeren Sønderjyske, Randers gæster Vejle, og Brøndby besøger Viborg.

I mandagskampen spiller Lyngby hjemme mod FC København.

I sæsonen 2024/25 vil der ligesom i den forgangne sæson blive afviklet 17 spillerunder før vinterpausen, der begynder i starten af december.

Forårssæsonen begynder midtvejs i februar, og sidste spillerunde er planlagt til at blive afviklet 25. maj.

/ritzau/