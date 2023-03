Lyt til artiklen

Fodboldtroldmanden Lionel Messi fik i december opfyldt drømmen om at kunne kalde sig verdensmester.

Og det er han meget taknemmelig for. Tydeligvis.

For nu har PSG-stjernen nemlig bestilt en fornem og personlig gave til alle sine argentinske landsholdskammerater samt staben omkring VM-vinderne.

Det er Instagram-kontoen 'idesigngold', der afslører, at Paris Saint-Germain-stjernen har bestilt 35 iPhone 14 - af 24 karat guld!

Billeder viser, at telefonerne desuden har indgraverede navne og numre på de spillere, der hjalp Messi med at løfte VM-trofæet i Qatar.

»Det var en ære at overlevere 35 iPhones i guld til Lionel Messi og hans holdkammerater og stab som gave for at have vundet VM-finalen,« skriver Benjamin Lyons, som ejer IDesignGold på firmaets Instagram-konto.

En guld-iPhone koster ifølge firmaets hjemmeside omkring 40.000 kroner. Så den samlede regning på 35 styk løber op i 1,4 millioner kroner. Men det er som bekendt bare et greb i lommen for fodboldfænomenet.

Argentina vandt VM-finalen over Frankrig efter straffesparkskonkurrence - efter sindsoprivende 120 minutter, der endte 3-3.