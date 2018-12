Lionel Messi scorede to gange på frispark mod Espanyol, og FC Barcelona endte med at vinde udekampen sikkert.

FC Barcelona tog føringen alene i toppen af Primera Division lørdag aften, da holdet vandt 4-0 ude over lokalrivalen Espanyol.

Inden kampen lå Barcelona side om side med Sevilla og Atlético Madrid, men efter sejren er catalonierne foran med tre point.

Barcelona topper den bedste spanske fodboldrække med 31 point efter 15 kampe, mens Sevilla og Atlético Madrid har 28 point.

Lionel Messi scorede to gange i lørdagens lokalopgør, mens Ousmane Dembélé og Luis Suarez også kom på måltavlen for Barcelona.

Begge Messis mål blev sat ind direkte på frispark fra lidt over 20 meters afstand. Et i hvert målhjørne fra hver sin side.

1-0-målet scorede Messi efter 17 minutter, mens han gjorde kunsten efter i det 65. minut.

Ind imellem de to Messi-mål gjorde Dembélé sig bemærket ved at score til 2-0 efter 26 minutter. Assisten stod Messi for.

Suarez ville også lege med, da han blev sendt af sted af Dembélé kort før pausen og øgede til 3-0.

Den uruguayanske angriber driblede helt ned til baglinjen og fik på en eller anden måde passeret Espanyol-keeperen Diego Lopez, som ikke så sikker ud i situationen.

Mens Barcelona kæmper om at genvinde mesterskabet, er Espanyol plantet i midterfeltet med 21 point efter 15 kampe.

/ritzau/