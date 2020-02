Martin Braithwaite siger, at hans børn har fået ekstra opmærksomhed, efter Barcelonas interesse blev kendt.

Landsholdsangriberen Martin Braithwaite havde taget hele familien med til torsdagens præsentation i FC Barcelona.

To af hans tre drenge fik lov til at spille bold inde på det store Camp Nou med den nyslåede Barcelona-angriber, mens den yngste så til fra sidelinjen sammen med Braithwaites gravide hustru.

For den lille børneflok er det også stort, at deres far nu skal spille sammen med Lionel Messi og flere af verdens bedste fodboldspillere.

- De er helt vildt glade. Den mindste forstår det ikke, men så gør han det alligevel, for han kender mange af spillernes navne fra Fifa (computerspil, red).

- De er helt vildt stolte og har haft nogle sjove dage i skolen, hvor de har fået en masse opmærksomhed fra deres klassekammerater, siger Martin Braithwaite.

Det betød meget for den 28-årige angriber, at han kunne have hele familien med til præsentationen.

Braithwaite har kendt til interessen fra Barcelona i omkring to uger, men først mandag aften nævnte han det til hustruen, da historien var begyndt at sprede sig i medierne.

- Min kone har altid været ved min side, og hun har sørget for, at jeg kunne opnå mine mål. Så det er ikke kun mig, der har opnået min drøm. Min kone har virkelig levet den med mig, siger han.

- Det er også vigtigt for mig at vise mine børn, at alt i livet er muligt, hvis du tror på det. Selv om folk ikke tror på dig, kan du realisere alle dine mål og drømme, og det er vigtigt for mig at fortælle dem det i en tidlig alder.

Fredag klokken 11 træner Martin Braithwaite for første gang med sine nye holdkammerater, og lørdag kan han få sin debut, når Barcelona møder Eibar i den spanske liga.

Selv om flere fodboldiagttagere har spået, at angriberen kan få svært ved at opnå spilletid i Barcelona, så er det ikke en bekymring, han selv deler.

- I fodbold spiller den bedste altid, men det tænker jeg ikke så meget over.

- Jeg er kommet hertil og er meget ydmyg, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg kommer til at spille. Jeg er her, fordi jeg tror på mig selv, og jeg føler selv, at jeg fortjener det her.

- Jeg skal bare gøre, hvad jeg er god til - jeg skal spille fodbold og ikke så meget mere end det, siger han.

Med kontrakten i Barcelona, der gælder frem til sommeren 2024, træder han i fodsporene af andre store danske fodboldspillere som Michael Laudrup og Allan Simonsen.

- Det er legender i Danmark, og jeg er stolt over at være den næste dansker, der skal være her, siger Braithwaite.

Angriberen har det seneste år spillet for Leganes, der har hjemme i en forstad til Madrid. Braithwaite-familien har for nylig købt nyt hus, men klubskiftet betyder, at de nu skal på boligjagt igen.

