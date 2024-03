Den første, uofficielle kontrakt, Barcelona lavede med Lionel Messi, kan snart erhverves på en auktion.

Godt fire millioner kroner for en gammel, brugt serviet?

Det lyder ikke umiddelbart som et røverkøb, men det er, hvad auktionshuset Bonhams i New York forventer, at den 23 år gamle serviet kan indbringe, når den kommer under hammeren senere på måneden.

Der er da heller ikke tale om en helt almindelig papirserviet, selv om det ved første øjekast kan se sådan ud. Den stammer fra december 2000 og er fodboldstjernen Lionel Messis første, uofficielle kontrakt med FC Barcelona.

Krusedullerne på servietten er skrevet af klubbens daværende sportsdirektør, Carles Rexach, under et møde med den dengang 13-årige Messis agent, Horacio Gaggioli, og en af Barcelonas transferrådgivere.

Med "aftalen" forsikrede Rexach, at Barcelona ville skrive kontrakt med det unge fodboldtalent, der var flyttet fra Argentina til Barcelona og spillede på klubbens U14-hold.

Senere blev servietkontrakten vekslet til et mere officielt papir. Men historien om servietten er blevet legendarisk i Barcelona og omegn.

Nu kommer Messi-klenodiet altså til salg. Sælgeren er Gaggioli, der har gemt servietten i de mere end 23 år, der er gået siden det skelsættende møde.

- Dette er en af de mest spændende ting, jeg har håndteret. Ja, det er en papirserviet, men det er en berømt serviet, som var begyndelsen på Lionel Messis karriere, siger Ian Ehling, der er ansvarlig for fine bøger og manuskripter hos Bonhams, ifølge AFP.

Officielt er servietten vurderet til mellem 380.000 og 650.000 dollar, svarende til 2,6 til 4,3 millioner danske kroner.

- Jeg forventer, at den går til meget mere, siger Ehling.

Auktionen begynder 18. marts og slutter ni dage senere.

/ritzau/