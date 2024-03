Lionel Messi var ærgerlig over at skuffe en masse fans i Hongkong og håber nu at blive klar til kamp i Japan.

Inter Miamis rundtur uden for USA er ikke gået som håbet. Eller rettere er den ikke gået, som tilskuerne og værterne havde håbet.

For Inter Miamis helt store stjernespiller Lionel Messi har ikke været særlig meget på banen, og i den seneste sad argentineren på bænken i hele kampen.

40.000 forventningsfulde tilskuere gik skuffede hjem, da Messi ikke kom på banen i søndagens venskabskamp mellem Inter Miami og Hong Kong Allstars.

Det fik efterfølgende de asiatiske værter til at kritisere Inter Miami, og nogle tilskuere var vrede og krævede deres penge tilbage.

Inter Miamis spillere og medejer David Beckham blev buhet af banen.

Regeringen i Hongkong havde støttet begivenheden med to millioner dollar, og der var lavet en stor reklamekampagne op til kampen. Statstilskuddet står nu til at blive trukket tilbage.

- Regeringen og fodboldfansene er ekstremt skuffede over, at Messi hverken kunne spille venskabskampen eller personligt forklare sig over for fansene, lød det fra arrangørerne i Hongkong.

Kevin Yeung, der er sports-, kultur- og turismeminister i Hongkong, oplyser, at Messi ifølge en aftale skulle spille mindst 45 minutter på det totalt udsolgt stadion.

Men 36-årige Messi døjer med en skade og har derfor ikke været i stand til at spille særlig meget i optakten til MLS-sæsonen.

Inter Miami har været på besøg i El Salvador, Saudi-Arabien, Hongkong og nu Japan på klubbens rundtur i verden.

I Saudi-Arabien spillede Inter Miami og Messi mod Al-Nassr og Cristiano Ronaldo, men den stort opsatte kamp blev en fuser. Ronaldo var slet ikke med på grund af en skade, og Messi kom ind efter 83 minutter.

Inter Miami har planlagt en kamp mod Vissel Kobe i Japan onsdag. Og Messi stillede op på et pressemøde og forklarede, at han var ked af ikke at kunne spille i Hongkong på grund af en skade.

- Jeg kan forstå, at folk havde set frem til det, og jeg håber, at der vil komme en anden mulighed for mig til at spille i Hongkong, siger Messi.

- Jeg ved ikke, om jeg er i stand til at spille onsdag. Jeg er nødt til at se, hvordan det går til træning. Men jeg føler mig meget bedre tilpas end for få dage siden.

/ritzau/