16 år og 298 dage.

Ansu Fati blev søndag aften den yngste spiller i 78 år for FC Barcelona - men han skulle have en tilladelse med fra sine forældre for at få lov til at spille.

Så speciel var virkeligheden for teenageren, der fik chancen på et skadesramt Barca-hold uden spillere som Lionel Messi, Ousmane Dembele og Luis Suarez.

Ifølger reglerne for Primera Division må mindreårige spillere kun blive sendt på banen i sene aftenkampe, hvis en forælder har givet lov på forhånd.

Ansu Fati i aktion søndag aften. Foto: ALEJANDRO GARCIA

Og med kick-off kl. 21 faldt søndagens kamp mod Betis Sevilla ind under den kategori.

Her kom Ansu Fati på banen små 15 minutter før tid i det, der endte med en 5-2-sejr til FC Barcelona.

Den talentfulde offensivspiller kom til den catalanske storklub som 10-årig, hvor han fik en plads på talentfabrikken La Masia som 10-årig. Han kommer oprindeligt fra Guinea-Bissau.

For 78 år siden var Vicenc Martinez lige lidt yngre, da han blev sendt på banen mod Real Madrid i 1941. Dengang var han 16 år og 280 dage.

Det er dog ikke den yngste spiller, der nogensinde har fået spilletid for FC Barcelona.

Det er Albert Almasqué, der kun var 13 år, 11 måneder og seks dage, da han kom på banen i 1902 mod Hispania.

Med sejren over Real Betis ligger FC Barcelona nummer ni i ligaen efter de første to kampe, med tre point.

Sevilla og Atletico Madrid er de eneste to hold med maksiumpoint.