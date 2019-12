Virgil van Dijk var yderst tæt på at slå Lionel Messi i afstemningen som verdens bedste fodboldspiller.

FC Barcelona-stjernen Lionel Messi vandt mandag aften Ballon d'Or for sjette gang i fodboldkarrieren.

Men det var en yderst tæt afgørelse, hvor få stemmer afgjorde det til Lionel Messis fordel.

Den hollandske forsvarsspiller Virgil van Dijk var således kun syv point fra Lionel Messi, som vandt prisen med 686 point.

Virgil van Dijk fik 679 point, mens Cristiano Ronaldo på tredjepladsen blev noteret for 476 point.

Det var journalister, der afgav stemmerne i France Footballs kåring, og de kunne stemme på fem spillere.

Nummer et hos hver journalist blev tildelt seks point, nummer to fik fire point, nummer tre fik tre point, nummer fire fik to point, mens nummer fem fik et enkelt point.

Den endelige afstemning endte med følgende pointfordeling til top-5 i Ballon d'Or 2019:

Lionel Messi, 686 point.

Virgil van Dijk, 679 point.

Cristiano Ronaldo, 476 point.

Sadio Mané, 347 point.

Mohamed Salah, 176 point.

For Danmark var det Tipsbladets chefredaktør, Troels Bager Thøgersen, som stemte. Han afgav stemmerne på følgende måde:

1. Lionel Messi, FC Barcelona og Argentina (6 point).

2. Virgil van Dijk, Liverpool FC og Holland (4 point).

3. Cristiano Ronaldo, Juventus og Portugal (3 point).

4. Raheem Sterling, Manchester City og England (2 point).

5. Saido Mané, Liverpool og Senegal (1 point).

/ritzau/