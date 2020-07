Cristiano Ronaldo, Gerd Müller, Ferenc Puskas, Romario, Josef Bican, Pelé og nu Messi har scoret 700 mål.

24. juni rundede Lionel Messi 33 år, og seks dage senere lavede den vævre argentiner sit 700. mål for klub og land.

Efter at have haft 699 mål på sit cv siden sin straffesparkscoring mod Leganés 16. juni, rundede Messi milepælen, da han konverterede endnu et straffespark til mål i kampen mod Atlético Madrid tirsdag aften med en nonchalant "panenka".

Messi har brugt 862 kampe på at nå de 700 mål, hvilket er 111 kampe færre end sin mangeårige rival, Cristiano Ronaldo, skriver sportsmediet ESPN.

35-årige Ronaldo har scoret 728 mål og er dermed den aktive spiller med flest mål. Efter Messi på andenpladsen følger Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez og Robert Lewandowski blandt de aktive spillere.

Lionel Messi er kun nummer syv på listen over spillere med flest scoringer nogensinde.

Foran ham ligger Cristiano Ronaldo, tyske Gerd Müller med 735 mål i 739 kampe, ungarske Ferenc Puskas med 746 mål i 754 kampe, brasilianske Romario med 772 mål i 993 kampe, tjekkisk-østrigske Josef Bican med 805 mål i 530 kampe og brasilianske Pelé med 1279 mål i angiveligt 767 kampe, skriver ESPN.

Lionel Messi har scoret 70 af sine 700 mål for Argentinas landshold og resten for sin eneste klub i seniorkarrieren, FC Barcelona.

/ritzau/