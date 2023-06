Superstjernen Lionel Messi havnede kortvarigt i problemer, da han sammen med Argentinas landshold landede i Beijing i Kina.

I to timer var han tilbageholdt i lufthavnen, mens han ventede på en løsning. Den argentinske fodboldtroldmand havde nemlig ikke styr på papirerne.

Messi manglede nemlig et visum, ligesom han ifølge medierne Bild og Mirror stillede et lettere uheldigt spørgsmål til de kinesiske myndigheder.

Tusindvis af fans ventede samtidig på Messi ved hotellet.

Argentina spiller torsdag venskabskamp mod Australien på Workers' Stadium i Beijing.

Messi havde sit spanske pas, som han har haft siden 2004, med til Kina, mens han havde ladet sit argentinske pas ligge derhjemme.

Ifølge medierne troede verdensstjernen, at han med sit spanske pas kunne rejse ind i landet uden visum.

Problemet var bare, at Messi ikke helt havde styr på geografien.

Kinesiske fans venter på at få et glimt af Lionel Messi. Foto: Tingshu Wang/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kinesiske fans venter på at få et glimt af Lionel Messi. Foto: Tingshu Wang/Reuters/Ritzau Scanpix

»Er Taiwan ikke Kina?« skulle han have spurgt politiet.

Et spansk pas giver nemlig adgang til Taiwain, men ikke til Kina.

Lidt uheldigt med tanke på de to landes forhold.

Og så måtte Messi ellers forklare sig til kinesisk politi – med hjælp fra holdkammeraterne Ángel Di María, Leandro Paredes og Enzo Fernandez, som sammen var fløjet med privatfly til Kina.

Messi unintentionally trolled the CCP when stopped by border guards in Beijing. Travelling on his Spanish passport, he thought Spanish visa-free entry to Taiwan extended to China. Messi reportedly asked ''Is Taiwan not China?'' when stopped by guards. LOL pic.twitter.com/0rVGHHONdB — Drew Pavlou (@DrewPavlou) June 13, 2023

Efter to timer i lufthavnen fik Messi endelig sit visum, så han kunne komme videre.

Men Messi var langt fra færdig med at trække overskrifter i Kina.

Ifølge CNN var tusindvis af kinesiske fans samlet foran det hotel, Messi og resten af Argentinas landshold bor på.

'Messi' trendede desuden på det kinesiske sociale medie Weibo.

Selvom billetpriserne til kampen mellem de forsvarende verdensmestre og Australien går helt op til 4.600 kroner, var der udsolgt efter 20 minutter.