Var Neymar reelt på vej til Barcelona? Eller var det bare et skalkeskjul?

Det er to af de spørgsmål, der rører dig i Barcelona-pressen efter en sommer, hvor den brasilianske superstjerne var på vej til at tage skiftet tilbage til Barcelona fra Paris SG.

Neymar forlod ellers Barcelona uden klubbens velsignelse, da han betalte sig ud af kontrakten ved at indløse frikøbsklausulen og siden blive verdens dyreste spiller, da han drog til den franske hovedstad.

Denne sommer var han så på vej tilbage igen - eller var han nu også det? Barcelona-avisen Sport har i et stort interview spurgt Lionel Messi ind til hele Neymar-mysteriet denne sommer, som endte i en reel fuser.

Så ville Barcelona overhovedet reelt have Neymar tilbage - eller lod Barcelona-ledelsen bare som om, de ville gøre det for at holde spillerne glade?

»Jeg ved ikke, om klubben virkelig ønskede det eller ej. Så vidt jeg ved, ville Neymar rigtig gerne selv. Jeg kan også forstå, at det er meget svært at forhandle med PSG med al den historik, de har med Barcelona. Og det er svært, fordi det er Neymar, som er en af de bedste,« siger Lionel Messi til Sport.

Barcelona og Paris SG har nemlig ikke verdens bedst forhold. Det skyldes især handlen med Neymar tilbage i 2017. Men denne sommer så altså længe ud til at blive den helt store genforening.

Og det fulgte Lionel Messi også med i fra sidelinjen. Men han ved ikke, hvor seriøst et forsøg Barcelona reelt gjorde for at få den 27-årige brasilianer tilbage.

»Jeg ved ærlig talt ikke, om de gjorde deres ypperste for at få ham tilbage. Jeg har ikke fået informationer nok om, hvordan forhandlingerne er foregået til at kunne sige, om Barcelona gjorde alt, hvad der var muligt,« siger Messi.

Det skete ikke. Neymar er stadig i Paris SG. Men sådan havde det ikke været, hvis det havde stået til den argentinske verdensstjerne.

»Sandheden er, at jeg ville have elsket at have Neymar tilbage. Jeg forstår også godt de mennesker, der er imod det. Det er helt normalt, efter alt der skete for Neymar, og hvordan han forlod os. Det er logisk og normalt, at der er mange, der ikke ønsker, at han kommer tilbage,« siger Messi og fortsætter

»Men hvis man tænker i et sportsligt perspektiv, er Neymar for mig en af de bedste i verden, og vores hold ville have øget chancerne for at opnå de resultater, som vi jagter. Sportsligt ville jeg have elsket at få ham tilbage.«