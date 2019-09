Lionel Messi kan endnu ikke træne med kollegerne i Barcelona. Heller ikke denne weekend kommer han i kamp.

Barcelonas superstjerne Lionel Messi har endnu ikke været på banen i denne sæson, og det bliver heller ikke i den kommende weekend, at den 32-årige målmaskine kan fejre sæsondebut.

En lægskade har drillet argentineren i sæsonens første uger, og det er uklart, hvornår han er klar til at spille kampe igen.

I et interview med den spanske avis Sport fortæller Messi, at han endnu ikke er i stand til at træne med holdkammeraterne.

- Jeg træner stadig alene. Der er ikke fastsat en bestemt dato (for comeback, red.). Jeg bliver testet og vender tilbage, når jeg er 100 procent frisk, siger Messi.

Barcelona møder lørdag aften Valencia hjemme på Camp Nou, og det ligger fast, at opgøret mod Daniel Wass og co. bliver uden Messi.

I den kommende uge tager catalonierne hul på Champions League med en svær udekamp i Dortmund.

- Mod Valencia er jeg sikker på, at jeg ikke er med. Vi må se, om jeg vender tilbage mod Borussia Dortmund eller mod Granada (i næste weekend, red.). Jeg har ingen dato, siger Messi.

Messi pådrog sig lægskaden under træning. Efter et par ugers pause genoptog han træningen, blot for at konstatere at problemerne vendte retur.

Derfor slår han fast, at han denne gang ikke vil risikere at komme for hurtigt tilbage på træningsbanen.

- Jeg havde aldrig prøvet det før, og nu ved jeg, hvad det handler om. Derfor tager jeg det roligt, og jeg vil spille, når jeg virkelig føler, at det er i orden. Det skal ikke ske igen, for så vil pausen blive meget længere, siger Lionel Messi.

Barcelona har i anførerens fravær fået fire point i de første tre ligakampe.

