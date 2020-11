»Jeg er træt af altid at være 'problemet med alt' i klubben.«

Sådan lyder ordene fra Lionel Messi, der altså svarer Antoine Griezmanns tidligere agent igen.

For et par uger siden gik Antoine Griezmanns tidligere agent Eric Olhats ud og kritiserede den 33-årige superstjerne. Eric Olhats kaldte Messi for 'en mobber', og han hævder også, at Barcelona-kaptajnen ikke var glad for, at den spanske klub skrev kontrakt med Griezmann.

»Messi talte ikke med ham og tog sig ikke af ham. Jeg har altid hørt Antoine sige, at han ikke har noget problem med Messi, men jeg har aldrig hørt det omvendte. Det er et terrorregime. Du er enten med ham eller imod ham,« lyder anklagerne fra Eric Olhats.

Antoine Griezmann. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA Vis mere Antoine Griezmann. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Lionel Messi er i øjeblikket af sted med det argentinske landshold, og det var i forbindelse med det, at han gav et kort interview omkring anklagerne, som kom frem i lyset efter sommerens transfer-cirkus, hvor Messi efter trusler om det modsatte valgte at blive i FC Barcelona.

Griezmann har ikke selv været ude at beskylde Messi for noget som helst, så anklagerne kommer udelukkende fra den tidligere agent.

Antoine Griezmann skiftede til Barcelona fra Atletico Madrid i sommeren 2019, efter at catalonierne indløste den franske verdensmesters frikøbsklausul på cirka 900 millioner kroner.

Indtil videre har han dog været en skuffelse i Lionel Messis klub med beskedne 17 mål i 57 kampe.