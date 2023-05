Rygterne har svirret om, at Lionel Messi skulle være på vej til Saudi-Arabien fra næste sæson. Nu skyder faren rygterne ned.

Nyhedsbureauet AFP, der fra kilder i Saudi-Arabien tidligere tirsdag erfarede, at Lionel Messi nærmer sig et skifte til ørkenstaten, er ikke sandt. Det fortæller PSG-stjernens far, Jorge Messi, i et statement, der er blevet offentliggjort på farens Instagram.

»Der er absolut intet aftalt med nogen klub til næste sæson. Beslutningen vil ikke blive taget, før Lionel er færdig med ligaen med PSG,« står det i statementtet.

Rygterne er taget voldsomt til de seneste par dage, efter Lionel Messi og familien rejse til Saudi-Arabien, men problemet va, at den den argentinske verdensmester ikke havde fået lov til det af klubben.

Messi fungerer som turistambassadør for ørkenstaten og han blev suspenderet i to uger for besøget i Saudi-Arabien.

»Der er altid rygter, og mange bruger navnet Lionel for at blive kendt, men sandheden er kun én, og vi kan forsikre, at der ikke er noget aftalt med nogen. Hverken mundtligt, underskrevet eller aftalt, og det bliver der først i slutningen af ​​sæsonen,« står der videre i det offentliggjorde statement.

Messis kontrakt med PSG udløber i slutningen af ​​sæsonen, og han er tidligere blevet meldt færdig i klubben af franske L'Équipe.

Der har derfor været forlydender om, at det er den saudiarabiske klub Al-Hilal, som er Messis nye klub. Angiveligt har de sammensat en lønpakke på omkring 2,7 milliarder kroner om året.

I Jorge Messis statement går han dog hårdt til de medier, som ifølge ham har fundet på de rygter.

»Det er dem (medierne, red.), der bevidst og bevidst bedrager, uden at fremlægge noget bevis for deres påstande, og som ønsker at omdanne et ondsindet rygte til nyheder. De ville være nødt til at forklare, hvorfor de ikke dokumenterer oplysningerne … De ønsker ikke, at en sandhed ødelægger 'deres nyheder.'«