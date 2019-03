Tre flotte mål af Lionel Messi var med til at sænke Real Betis, da Barcelona vandt 4-1 i Primera Division.

Det var med Lionel Messi i hopla, da FC Barcelona søndag kørte hen over Real Betis i Primera Division.

Opgøret på udebane blev vundet 4-1, og Lionel Messi leverede et hattrick med tre flotte scoringer i et opgør, hvor Betis ikke kunne stille noget op.

Sejren betyder, at Barcelona topper ligaen med ti point ned til Atlético Madrid, og Barcelona fortsætter dermed stormløbet mod det spanske mesterskab med ti spillerunder igen.

Lionel Messi indledte med at kanonere bolden i mål til 1-0 på et direkte frispark efter 18 minutter.

Betis-keeper Pau Lopez gik til den rigtige side, men han måtte sande, at bolden havde alt for meget fart og sad så yderligt, at han ikke kunne nå den.

I første halvlegs tillægstid slog Messi så til igen og leverede sin sæsonscoring nummer 28.

Messi blev spillet fri af Luis Suarez, og argentineren vippede smart bolden i mål og Barcelona foran 2-0.

Anden halvleg havde lidt under en halv time igen, da Luis Suarez var for meget for fire Betis-forsvarsspillere.

Angriberen blev sendt alene mod mål og formåede både at holde balancen og holde fast i bolden, inden han kom alene med Pau Lopez, som den sidste forhindring.

Her var Suarez iskold og udplacerede keeperen og bragte Barcelona foran 3-0.

Så syntes Barcelonas sejr at være en realitet, men hjemmeholdet fik lov at lege med otte minutter før tid.

Her reducerede Loren Morón for hjemmeholdet med et spark fra kanten af feltet, inden Messi igen stjal billedet med sit hattrick og endnu en flot scoring.

Messis 29. sæsonmål var således en sand fryd for øjet.

Argentineren trillede bolden hen til Ivan Rakitic og modtog den hurtigt igen et skridt inde i feltet, hvorefter Messi i første hug løftede den i en bue over Lopez og i mål til 4-1.

I de døende sekunder sendte Messi så bolden på stolpen. Den dansede rundt uden dog at gå i mål, og så valgte dommeren kort efter at fløjte opgøret af.

/ritzau/