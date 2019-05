Lionel Messi scorede en drømmekasse - men han var ikke helt glad.

»Det er grimt, at de pifter efter en holdkammerat på den måde,« sagde Lionel Messi.

Med to mål, et af dem på lidt en frisparksperle, spillede FC Barcelona-anføreren en hovedrolle i onsdagens 3-0-sejr over Liverpool i Champions League-semifinalen - efterfølgende kom han med en stikpille til publikum over deres behandling af holdkammeraten Philippe Coutinho.

Brasilianeren har længe været upopulær blandt Barcelona-tilhængerne, og da han blev skiftet ud efter en times tid, kom det efter en periode med flere fejlafleveringer fra den dyre spiller.

Det belønnede mange publikummer ved at pifte af Philippe Coutinho.

Det brød Lionel Messi sig ikke om at høre:

»Vi står alle sammen om det her, og vi må stå sammen hele vejen, for vi er så tæt på målet nu,« lød det på spansk tv fra Lionel Messi, der allerede inden sæsonstarten proklamerede, at Champions League-trofæet skal hentes i år.

Det var dog ikke nemt mod Liverpool onsdag aften, selv om slutresultatet kunne indikere noget andet. Det engelske hold havde faktisk bolden mest på Camp Nou, hvilket sker meget, meget, meget, meget sjældent. Og gæsterne havde også flest afslutninger.

Lionel Messi scorer på det fantastiske frispark. Foto: JOSE JORDAN Vis mere Lionel Messi scorer på det fantastiske frispark. Foto: JOSE JORDAN

»I begyndelsen blev vi fanget i deres form for fysiske spil, og vi er ikke vant til det, så det var svært. Men det var også vigtigt, at vi ikke indkasserede et mål. Et udebanemål til dem ville kunne betyde så meget,« sagde Lionel Messi, der selv sikrede det gode slutresultat med scoringerne til 2-0 og 3-0, hvilket bragte ham op på 600 mål i FC Barcelona-trøjen.

I den allersidste aktion i kampen var FC Barcelona endda tæt på en kontrascoring til 4-0, da Lionel Messi førte an i en kontraangreb, men Ousmane Dembele brændte helt fri foran mål.

»Vi var så tætte på at få det fjerde mål til sidst. 3-0 er et rigtigt godt resultat, men det er ikke afgjort endnu, for vi skal stadig spille på et fantastisk stadionm, hvor publikum virkelig vil stå bag deres hold,« sagde Lionel Messi med (måske) endnu et lille i forhold til pibekoncerten mod Philippe Coutinho.

Returkampen spilles på tirsdag.