Lionel Messi lynede to gange, og så tog FC Barcelona endnu et skridt i jagten på det spanske mesterskab.

FC Barcelona og Lionel Messi fortsatte med at storme mod det spanske mesterskab lørdag.

Her vandt FC Barcelona hjemme 2-0 over lokalrivalerne fra Espanyol, og dermed nåede Barcelona op på 69 point med otte kampe tilbage i ligaen.

Det er 13 point mere end Atlético Madrid, der spiller senere lørdag.

Real Madrid er for en kamp færre 15 point efter Barcelona på tredjepladsen.

Første halvleg var uden mål, og hvis hjemmeholdets fans sukkede efter scoringer i lokalbraget, så fik de noget at lune sig over i anden halvleg.

Her blev Messi tilskrevet en scoring på et direkte frispark med 20 minutter igen.

Messi gik til bolden og sparkede efter højre målhjørne, hvorefter Espanyols Victor Sanchez trådte nogle skridt tilbage.

Her kom Sanchez til at dække for målmand Diego Lopez, hvorefter Sanchez selv fik pandet bolden i mål, mens Lopez sprællede.

Det havde han nok gjort forgæves under alle omstændigheder, da det lignede en bold fra Messi, der ville have endt i netmaskerne under alle omstændigheder.

Så var Barcelona på vej mod endnu en sejr, og den blev slået helt fast, da Malcom i det 89. minut sendte en pasning ind i Espanyol-feltet, hvor Messi kom løbende og scorede til slutresultatet 2-0.

Dermed nåede den argentinske superstjerne op på hele 31 ligamål i denne sæson.

/ritzau/