Lionel Messi scorede to gange og lavede to oplæg, da Barcelona slog Lyon i Champions League-kvartfinale.

FC Barcelona holder fanen højt på den spanske ligas vegne, når Champions League med kvartfinalerne i april går ind i en ny fase.

I de seneste seks sæsoner har Spanien hvert år været repræsenteret med tre klubber i kvartfinalerne, men i denne udgave er kun Barcelona blandt de sidste otte.

Den catalonske stolthed banede sig onsdag videre fra ottendedelsfinalen med en sejr på 5-1 over franske Lyon hjemme på Camp Nou. Den første kamp i Lyon var sluttet uden mål.

Kampen fik en ærgerlig optakt, da der opstod slagsmål mellem fans uden for stadion, så politiet måtte skride til anholdelse af seks personer. Inden for kridtstregerne var Barcelona som ventet stærkest og dominerende.

Med to scoringer og to assister blev Lionel Messi som så mange gange før den afgørende faktor.

Overtaget kunne aflæses på måltavlen efter 17 minutter, efter at Lionel Messi frækt sparkede dybt i bolden med en "panenka" på straffespark. Luis Suarez tilkæmpede sig straffesparket.

Kort efter blev Philippe Coutinho spillet op til en stor chance, men keeper Anthony Lopes afværgede frygtløst, men slog også hovedet, så han måtte modtage behandling og lade sig udskifte.

I stedet kom Mathieu Gorgelin ind. Blot for at blive overlistet kort efter. Efter et gennemspillet angreb spillede Suarez bolden til en helt fri Coutinho, der nemt kunne skubbe bolden over stregen til 2-0 efter en halv time.

Lyon fik nyt håb efter knap et kvarter i anden halvleg. Efter et hjørnespark havnede bolden blandt venner og fjender hos Lucas Tousar, der resolut sparkede reduceringen ind til 1-2.

Så manglede Lyon faktisk blot en scoring, da 2-2 ville være nok på grund af reglen om udebanemål.

Men det franske håb levede kun i 20 minutter, inden det blev slukket af Messi med 12 minutter tilbage.

Argentineren driblede Lyon-forsvaret rundtosset, inden han lagde bolden ind ved stolpen via målmanden.

To minutter senere var Messi også arkitekten bag målet til 4-1. Han førte bolden frem i en længere dribletur, inden han sendte bolden til bageste stolpe, hvor Gerard Pique sparkede bolden ind.

Nu nærmede det sig fransk opløsning. Fem minutter før tid var det rent deja-vu, da Messi stormede ud over stepperne og denne gang afleverede til indskiftede Ousmane Dembélé, der lukkede festen til 5-1.

