Lionel Messi var smurt godt og grundigt ind i sportswashing, da han droppede Paris Saint-Germains træning for at tage på en forbudt tur.

Uden klubbens accept skippede han træningspasset for at tage til Saudi-Arabien – hvor han er millionbetalt reklamesøjle – hvilket har kastet en spektakulær suspendering i den franske storklub af sig.

Sideløbende har fodboldens anden store superstjerne, Cristiano Ronaldo, indgået en gigakontrakt med den saudiske storklub Al-Nassr, som han skiftede til for få måneder siden.

Det efterlader os med to fodboldikoner, der nærmest bogstaveligt talt svømmer rundt i en virkelighed, hvor de er til salg for udskældte regimer. Sådan mener B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge.

»Det er hverken en køn eller elegant svanesang, som tidernes måske to bedste fodboldspillere har gang i. Og spørgsmålet er, hvor meget deres eftermæle bliver smudset til i disse år,« siger han.

»Vi har ikke tidligere erfaringer med, at fodboldfænomener i den grad ender deres glorværdige karrierer som reklamesøjler for regimer, der undertrykker udvalgte befolkningsgrupper. Også her skiller de to sig ud.«

Ved den skandaleombruste slutrunde i Qatar var stjerner som David Beckham, Xavi og Nadia Nadim ambassadører for turneringen. Men det er første gang, at to spillere af deres kaliber – blandt historiens allerbedste – stiller sig frem og blåstempler den slags regimer i så stor en grad.

»At Ronaldos fodboldkarriere nok skal ende med det vulgære skifte til saudisk fodbold, føles som en svært bitter bøvs efter et overdådigt måltid. Men når det kommer til at være sovset ind i sportswashing, bliver han dog overgået af sin evige rival, Lionel Messi,« forklarer Lasse Vøge.

Med andre ord er det enorme geopolitiske kræfter, der er på spil, når de stenrige stater forsøger at associeres med fodboldstjerner.

Ud over at have indgået en kontrakt, der cirka er 224 millioner kroner værd med Saudi-Arabien, hvor han agerer reklamesøjle for klubbens turismebureau, er Lionel Messi også på lønningslisten i PSG.

En klub ejet af Qatar-staten, der ligesom nabolandet har fået massiv kritik for dens syn på menneskerettigheder. Fordelt på kontrakterne med henholdsvis PSG og Saudi-Arabien lander der i omegnen af 750 millioner kroner på argentinerens konto.

Samtidig gjorde Messi sig også særligt bemærket, da han fejrede VM-triumfen med Argentina i den qatarske ørken.

»Argentineren, der for et par måneder siden løftede VM-trofæet iført en sheik-'bisht', tjener sine uhyrligt mange millioner i Paris Saint-Germain, der drives af en qatarsk aktieejer-organisation, og samtidig er Messi turismeambassadør hos Qatars olierivaler, Saudi-Arabien. Det er ikke en lykkelig slutning på eventyret om den lille bold-troldmand.«

Turen til Saudi-Arabien ser ud til at være det endelige dødsstød mellem PSG og Lionel Messi.

Det ville sende den 35-årige superstjerne væk fra Qatar-ejerskabet og millionerne fra VM-værten i 2022.

Nu rygtes han blandt andet til Barcelona, Miami og … Saudi-Arabien.

