Fodbold ligger stille, men det gør rygterne om transferne ikke.

Et af de mere saftige er, at Christian Eriksens klub Inter er særdeles interesseret i og tæt på at hente verdens bedste fodboldspiller Lionel Messi til Italien.

Det er mediet TNT Sports LA , som skriver det på Twitter, hvor det desuden oplyser, at Messi skulle være ham, der har betalt Ronaldinhos kaution på 1,6 millioner dollar, svarende til 11 millioner kroner, for at komme ud af fængsel.

Rygterne har irriteret Messi så tilpas meget, at han på Instagram har taget et screenshot af TNT Sports LAs historier og skrevet, at begge udsagn er løgne.

»Det, som det her medie for nogle uger skrev siden om Newell's, var også falsk. Det (mediet, red) er værre, end man skulle tro,« skriver Lionel Messi på Instagram, hvor næsten 150 millioner personer følger ham.

Så er der mere hold i denne historie fra få måneder siden, som fortæller, at Manchester City ved en fejl har budt på Barcelonas kæmpestjerne.

Ikke desto mindre er Lionel Messi stadig Barcelona-spiller, som han har været så længe, og dermed er det Martin Braithwaite og ikke Christian Eriksen, der er hans danske holdkammerat.

Men meget afhænger faktisk af, om Lionel Messi ønsker at være i Barcelona, for hvis han har lyst, kan han nemlig smide en regulær bombe og smutte kvit og frit fra klubben til sommer.