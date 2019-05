»Det var et patetisk billede, som vi gav af os selv«.

Sådan siger superstjernen Lionel Messi om Barcelonas Champions League-exit mod Liverpool.

Catalanerne vandt den første kamp 3-0 på hjemmebane, men formåede at tabe 4-0 på Anfield og røg dermed ud af turneringen.

»For at være ærlig, så jeg ikke meget. Jeg hørte, folk fortalte mig om kritikken mod el mister (træner Ernesto Valverde, red.), men ærligt tror jeg, at misteren har lavet et utroligt stykke arbejde i al sin tid her. Jeg tror stort set ikke, at han er skyld i noget i forhold til, da vi blev slået ud mod Liverpool. Vi er de eneste skyldige. Vi vidste, at der ikke kunne ske det samme igen, og det gjorde det så,« siger Lionel Messi med hentydning til, at Barcelona røg ud i fjor i Champions League i et lignende scenarie.

Lionel Messi og resten af FC Barcelona spillede en rædselsfuld kamp mod returkampen mod Liverpool. Derfor glippede Champions League-finalen endnu en gang for catalanerne. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Lionel Messi og resten af FC Barcelona spillede en rædselsfuld kamp mod returkampen mod Liverpool. Derfor glippede Champions League-finalen endnu en gang for catalanerne. Foto: PAUL ELLIS

Dengang vandt FC Barcelona 4-1 på hjemmebane mod AS Roma, inden holdet blev slået 3-0 på udebane, hvilket også sendte storholdet ud.

Lionel Messis udtalelser kom ved et pressemøde forud for Copa del Rey-finalen, som Barcelona spiller lørdag mod Valencia.

»Vi kan ikke gentage den fejl. Vi burde ikke blive besejret på vilje og attitude og endnu mindre i denne her situation. Vi kommer til at kæmpe så hårdt, vi kan, ligesom hele sæsonen, hvis man fratager kampen mod Liverpool,« siger Barcelona-anføreren.

Champions League-sejren var et stort mål for FC Barcelona i denne sæson, der kunne have vundet El Triplete – Ligatitlen, pokalen og Champions League. Men det bliver altså højst til to af disse titler.

FC Barcelona vandt senest Champions League i 2015. Dengang hed træneren Luis Enrique, og da vandt holdet alle tre titler.

På det personlige plan har Lionel Messi, som vanligt, haft en kanonsæson.

Den 31-årige argentiner har inden lørdagens finale scoret 50 mål i 49 kampe og lavet 22 målgivende afleveringer.

Copa del Rey-finalen fløjtes i gang lørdag kl. 21 og spilles på Estadio Benito Villamarin i Sevilla.