Der kunne godt være et fodboldliv for Lionel Messi efter FC Barcelona.

Det slår det snart 31-årige offensive es fast i et interview med den argentinske tv-station El Trece.

»Jeg er i stigende grad sikker på, at i Europa bliver Barcelona mit eneste hjem, min eneste klub,« siger Lionel Messi:

»Men jeg har altid sagt, at jeg gerne vil spille i argentinsk fodbold en dag. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske, men jeg har det i tankerne.«

Lionel Messi er en ægte one-club-player, der har spillet hele karrieren i samme klub, FC Barcelona.

Medie rydder forsiden: Sådan ser Barcelonas Eriksen-plan ud

Men skulle det hele afsluttes i hjemlandet, er der kun én eneste mulig klub.

»Det skulle være i Newell's Old Boys, ingen andre steder. Jeg ville gerne spiller dér i mindst seks måneder, men det er aldrig til at vide, om det kommer til at ske,« siger han.

Nu venter VM forude - en turnering, som Lionel Messi (endnu?) ikke har vundet. I modsætning til sin særdeles succesrige tid i FC Barcelona.

Argentineren siger i interviewt, at han gerne ville bytte en af klubtitlerne væk for et VM-trofæ med hjemlandet.

Ved den kommende slutrunde i Rusland er det i første omgange Kroatien, Island og Nigeria, der står i vejen i den indledende gruppe.

Lionel Messi og det argentinske landshold forbereder sig i øjeblikket til VM i Buenos Aires. Foto: JUAN MABROMATA Lionel Messi og det argentinske landshold forbereder sig i øjeblikket til VM i Buenos Aires. Foto: JUAN MABROMATA

Lionel Messi kalder den for 'kompliceret', og erkender, at Argentina ikke er blandt favoritterne til at blive verdensmester.

»Jeg tror på holdet. Vi har talentfulde og erfarne spillere, men vi kan ikke give udtryk for, at vi er de bedst, for det er ikke sandt. Der er en del bedre trupper,« siger Lionel Messi - og nævner Brasilien, Tyskland og Spanien.

Fordi han allerede som 13-årige forlod Sydamerika og kom til FC Barcelona, kunne han teknisk set allerede have været verdensmester, hvis han havde valgt at få spansk statsborgerskab.

»Den anden dag talte jeg med en ven, og han sagde til mig: 'Hvis du havde Spanien, ville du allerede have været verdensmester'. Men det ville ikke have været det samme,« sår han fast:

»Det har selvfølgeig ikke været noget, jeg på noget tidspunkt har tænkt på. At vinde med Argentina vil være noget helt unikt.«

VM begynder 14. juni. Og det danske landshold kan faktisk blive en tidlig forhindring for Lionel Messi og co. De to holds indledende grupper skal parres med hinanden allerede i ottendedelsfinalerne.