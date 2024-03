Fire tidligere Barcelona-spillere var med fra start, da Inter Miami vandt 5-0 over Orlando City i MLS.

Lionel Messi og Luis Suarez scorede to mål hver for Inter Miami, da klubben natten til søndag dansk tid vandt 5-0 på hjemmebane over Orlando City i MLS.

Det var Suarez' første og andet mål, siden han fik debut i februar efter skiftet fra brasilianske Gremio.

Den 37-årige uruguayaners første mål faldt efter bare fire minutter, da han kom først på et lavt indlæg.

Blot syv minutter senere scorede han sit andet efter et fint opspil med holdkammeraten Julian Gressel, der også leverede oplægget til Suarez' første mål.

Ved Inter Miamis tredje mål i det 29. minut var det Suarez' egen tur til at lave oplægget, som han serverede på et sølvfad til Robert Taylor.

I anden halvleg blev det til 4-0 efter en aktion, hvor Orlando-anføreren Robin Jansson ellers var tæt på at redde et skud fra Jordi Alba, som Messi endte med at samle op og skyde i mål.

Messi scorede sit andet mål, da han på for ham usædvanlig vis kom først på et hovedstød efter et indlæg fra Suarez.

Inter Miami havde med Messi, Suarez, Alba og Sergio Busquets fire tidligere Barcelona-spillere i startopstillingen.

Klubben, som den tidligere fodboldspiller David Beckham er medejer af, har fået syv point i sæsonens første tre kampe.

- Vi gør det godt, vi nyder det, og vi vokser, sagde Messi efter kampen.

- Det var vigtigt at vinde i dag og fortsætte vores rejse.

/ritzau/AFP