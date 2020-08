Lionel Messi og de øvrige CL-spillere får ikke lov til at blande sig med de lokale under stævnet i Lissabon.

For at hindre fodboldspillerne i at blive smittet med coronavirus vil de være underlagt en skrap kontrol de kommende små to uger ved finalestævnet i Lissabon i Champions League.

Spillerne fra de otte tilbageværende klubber skal som udgangspunkt opholde sig på deres hoteller, når de ikke befinder sig på fodboldbanen.

Vil Lionel Messi fra Barcelona en tur på stranden, eller skulle Bayern Münchens Robert Lewandowski få lyst til at gå en tur ud i den portugisiske storby, så kan det først ske efter forudgående aftale.

Derudover må spillerne ikke have kontakt med personer, der ikke er en del af deres egen gruppe.

Det fremgår af et 31 sider langt dokument, som er udarbejdet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Det skriver BBC.

På hotellerne skal spillerne benytte bestemte ind- og udgange, og de skal spise i bestemte zoner. Kun personer fra holdets egen stab må servere maden for dem.

Der er også lavet regler for spillerne, når de skal transporteres i bus. For det første skal busserne være desinficerede, og så skal spillerne benytte midterudgangen, når de skal ud.

Spillerne vil løbende blive testet for coronavirus - det vil ske en dag før hver kamp, og senest seks timer før kampstart vil resultaterne foreligge.

Hvis holdene kan stille med 13 markspillere og en målmand, så kan kampene spilles. Hvis det ikke er muligt, så kan klubberne få lov til at registrere nye spillere.

Miniturneringen skydes i gang onsdag med et opgør mellem Atalanta og Paris Saint-Germain. Torsdag gælder det RB Leipzig-Atletico Madrid, fredag Barcelona-Bayern München og lørdag Manchester City-Lyon.

Herefter følger to semifinaler, inden finalen bliver spillet 23. august.

/ritzau/