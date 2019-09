Lionel Messi er sin skade kvit og er med i truppen, når Barcelona møder Borussia Dortmund i Champions League.

Lionel Messi har fortsat sin første kamp til gode i denne sæson på grund af en skade, men argentineren står foran en mulig sæsondebut, når FC Barcelona tager hul på Champions League-gruppespillet.

I hvert fald er Messi udtaget til truppen, der mandag er rejst til Tyskland for at møde Borussia Dortmund tirsdag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Messi pådrog sig en lægskade i optakten til den nye sæson, men nu vurderer træner Ernesto Valverde, at Messi er klar til at indgå i truppen.

Argentineren, der har misset de første tre ligakampe, har trænet med søndag og mandag.

Hans skade har åbnet op for, at den blot 16-årige Ansu Fati har fået spilletid i Barcelonas offensiv. Han har kvitteret med to mål i tre optrædener. Fati rejser også med til Dortmund.

/ritzau/