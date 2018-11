Lionel Messi var ventet ude i tre uger, men kan få spilletid mod Inter efter 17 dages pause efter brud.

Den argentinske stjernespiller Lionel Messi kan få comeback hurtigere end forventet, når FC Barcelona tirsdag møder Inter på udebane i Champions League.

I første omgang er Messi i hvert fald udtaget til Barcelonas trup.

Messi fik et brud på armen i ligakampen mod Sevilla 20. oktober, og da lød meldingen, at han ville være ukampdygtig tre uger.

Spiller han mod Inter tirsdag, kommer pausen til at strække sig i 17 dage.

Messi kommer næppe til at spille fra start mod Inter, men træner Ernesto Valverde siger, at han ikke vil udelukke at sende ham i aktion senere i kampen, skriver BBC.

Barcelona har vundet sine første tre kampe i gruppespillet. Det seneste opgør mod Inter på hjemmebane blev vundet 2-0 uden skadede Messi.

I ligaen har Barcelona slået Real Madrid og Rayo Vallecano med henholdsvis 5-1 og 3-2, mens Messi har været fraværende.

/ritzau/