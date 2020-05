Kampene på FC Barcelonas hjemmebane, Camp Nou, bliver uden de vante knap 100.000 tilskuere.

FC Barcelonas argentinske angriber Lionel Messi kalder genoptagelsen af La Liga uden tilskuere for uhyggelig.

Det siger den spanske fodboldklubs stjernespiller i et interview med den tyske sportsgigant Adidas.

Den bedste spanske fodboldrække er sat til at begynde igen 12. juni efter at have ligget stille siden marts grundet coronavirusset.

- Holdforberedelsen er den samme som ved hver kamp, men individuelt skal hver person forberede sig og visualisere at spille uden fans, da det er meget mærkeligt.

- Jeg måtte gøre det for en hjemmebanekamp, og det var meget uhyggeligt, siger Lionel Messi til Adidas.

FC Barcelonas hjemmebane, Camp Nou, har normalt plads til knap 100.000 tilskuere.

Der resterer 11 kampe i den spanske liga. FC Barcelona fører med to point ned til Real Madrid på andenpladsen.

/ritzau/