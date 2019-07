Heller ikke denne gang.

Lionel Messis chancer for at vinde en stor turnering med sit elskede landshold er ved at være så små, at han måske aldrig når det.

Alderen siger 32 år, og også i år missede han ambitionen om at løfte Copa America-pokalen som anfører for Argentina, da holdet i nat tabte 0-2 til Brasilien i semifinalen.

Barcelona-fænomenet spillede ellers sin bedste kamp hidtil i turnering, men det rakte ikke, og efterfølgende var han ved at koge over i raseri, fordi dommerne ikke gjorde brug af VAR i to tilfælde for at gennemse episoder, der ifølge Messi skulle have ført til straffespark til sit hold.

Messi ville have dommeren til at kigge på i hvert fald to episoder for straffespark, men det skete ikke. Foto: PEDRO UGARTE Vis mere Messi ville have dommeren til at kigge på i hvert fald to episoder for straffespark, men det skete ikke. Foto: PEDRO UGARTE

»Gennem hele turneringen er der blevet dømt flere latterlige tilfælde af hånd på bolden, latterlige straffespark og frispark. VAR er blevet brugt så mange gange i turneringen, at folk er blevet trætte af det, men i dag var der intet«, siger Lionel Messi til Telemundo og tilføjer:

»Jeg håber, at CONMEBOL (forbundet, red.) vil gøre tage det op og få gjort noget ved det, men jeg tror ikke, det sker, for det hele styres af Brasilien. Det er ingen dårlig undskyldning, men CONMEBOL bør gøre noget ved det, når dommeren ikke håndterede kampen godt. Jeg havde et skænderi med dommeren efter kampen, for vi spillede en god kamp, men røg ud på denne måde, og alt gik deres vej. Brasilien var ikke bedre end os, og de begik to straffespark, som VAR aldrig kiggede på,« lyder det i toner, man sjældent hører fra den ellers rolige Lionel Messi.

Som her hentyder til, at Brasilien, der er værtsland for Copa America, blev forfordelt.

Finalen spilles på søndag, og Brasiliens modstander bliver enten Chile eller Peru. De to nationer dyster mod hinanden natten til torsdag.