Uroen hærger i den grad i Paris Saint-Germain disse dage.

Og nu har Lionel Messi fået nok. Han overvejer efter sigende at forlade den franske storklub, skriver Forbes.

Det er især en specifik situation i weekendens kamp mod Monaco, som har fået Messi til overveje et exit.

Her havde PSG netop tabt 3-1 på udebane til Monaco, da Luis Campos, som er 'strategisk rådgiver' i klubben, valgte at gå ind i omklædningsrummet og kritisere spillerne.

Messi er ikke glad for den nuværende situation i PSG. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Messi er ikke glad for den nuværende situation i PSG. Foto: SEBASTIEN NOGIER

En beslutning, der i den grad tændte op for temperamenterne hos to af truppens brasilianske spillere.

Der startede et ophedet skænderi mellem parterne, og det skulle have været så voldsomt, at selv nogle af de andre spillere var overraskede.

En af de spillere, der deltog i skænderiet med Luis Campos, var Neymar, men det var ikke den uheldige eneste situation, den brasilianske superstjerne havnede i.

Ifølge den franske avis L'Equipe var Neymar så utilfreds med sine to holdkammerater Vitinha og Hugo Ekitikes præstationer, at han højlydt skældte dem ud.

Neymars opførsel irriterede i den grad både Vitinha og Ekitike, men også de holdkammerater, der forsvarer de unge spillere på holdet.

PSG møder tirsdag Bayern München i ottendedelsfinalen i Champions League.

Her er både Marco Veratti, Kylian Mbappé og Lionel Messi tilbage i truppen efter skader.