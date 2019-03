Nu siger Lionel Messi fra - en gang for alle.

»Det er nonsens. Det smerter mig, at folk lyver. Jeg hører og ser det ikke, men min familie lider,« lyder det fra den argentinske fodboldspiller.

I et åbenhjertigt interview med Radio 94.7 Club Octubre taler FC Barcelona-stjernen ud om sit problematiske forhold til nogle af sine landsmænd centreret om hans optræden på det argentinske landshold.

I den forgangne uge kom det igen i fokus.

Lionel Messi var forleden med i den argentinske testkamp mod Venezuela - og tabte. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Lionel Messi vendte tilbage til landsholdet efter en selvvalgt pause for at deltage i testkampene mod Venezuela og Marokko, men endte med at rejse hjem før tid efter kun at have været med i den ene kamp. Det fik igen beskyldninger om manglende engagement til at fyge.

»Der er nogen, der vil finde på hvad som helst, og så tror folk på det. Og så er jeg et røvhul, og de siger, at min far styrer fodboldforbundet, og han gør, hvad vi vil have. Det er altsammen løgn,« siger Lionel Messi.

I samme ombæring afviser han også historierne om, at han forlod landsholdet for at deltage i en dåbsceremoni for vennen Cesc Fabregas' tre børn.

»Hvis jeg ikke havde lyst, ville jeg ikke spille på landsholdet. Der er ingen, der tvinger mig. Jeg vil vinde noget med det her hold: Jeg ønsker at være her og spille med i alle vigtige turneringer,« siger den 31-årige fodboldstjerne, der seneste besluttede sig for at holde pause fra det argentinske landshold efter sommerens VM-slutrunde:

Lionel Messi og hustruen Antonella Roccuzzo. Sammen har de tre sønner på seks, tre og et år. Foto: LLUIS GENE

»Da jeg besluttede mig for at vende tilbage, var mange imod mig. Min søn sagde: 'Hvorfor korsfæster de dig i Argentina?' Jeg fortæller ham, at det kun er nogle mennesker - at der også er andre, der elsker mig. Jeg viser min kærlighed til landsholdet på en anden måde, og til dem, der siger noget andet: Jeg har intet at bevise.«

Lionel Messi fortæller i interviewet, at han har en mindre skade, der har drillet igennem længere tid. Og at det er forklaringen på, at han rejste hjem til Barcelona, hvor han siden trænede med hos klubben.

»Sandheden er, at jeg har haft et problem i lysken, og det opstod allerede inden julepausen. Jeg spiller mindre, og i de seneste år har jeg passet på mig selv. Det ved Scaloni (argentinsk landstræner med fornavnet Lionel, red.), og det er derfor, han belsuttede, at jeg ikke skulle tage med. At det bedste for mig ville være en pause,« siger Lionel Messi.

Det samme har FC Barcelona-træner Ernesto Valverde også bekræftet på et pressemøde fredag. Her lød det:

Hos FC Barcelona har Lionel Messi bragende succes. Foto: PAU BARRENA

»Leo har haft de her gener i et stykke tid, og det er noget, vi er opmærksomme på. Han fik problemerne før jul, og vi har arbejdet med ham på at få det i orden,« sagde Ernesto Valverde fredag og tilføjede, at han håber, at den argentinske 10er er 100 procent klar til weekendens derby mod byrivalerne Espanyol.

Imens benyttede Lionel Messi og interview-lejligheden med radiostationen til at sige fra over for rygterne om, hvor stor indflydelse, han har på eksempelvis landsholdet.

»Folk siger, at det er mig, der vælger landstræneren, og det er løgn. Det er Tapias beslutning (præsidenten for det argentinske fodboldforbund med fornavnet Claudio, red.). Jeg ville aldrig vælge en træner eller en spiller,« siger Lionel Messi og sin god ven Sergio Agüeros status på landsholdet som eksempel:

»'Kun' har sagt det mange gange: 'Jeg er Leos ven, og jeg er reserve'. Hvis jeg havde så meget magt, ville 'Kun' være fast mand. Jeg vil ikke give opmærksomhed til alle de løgne, der bliver fortalt - jeg vil bare gøre mit bedste.