Som verdens bedste fodboldspiller tjener Lionel Messi anseeligt, så i 2018 forærede han sig selv og familien et privatfly til 100 millioner kroner.

Et fly, der bliver brugt flittigt.

Senest op til Argentinas landskampe mod Bolivia tordag, som Messig og kompagni slog 1-0, og den kommende kamp mod Ecuador på tirsdag.

Her forkælede Messi sine holdkammerater Paulo Dybala, Juan Foyth, Marcos Acuna, Lucas Ocampos og Nicolas Otamendi og inviterede dem ombord på flyet fra Europa, så holdkammeraterne i disse coronavirus-tider ikke skulle udsættes for unødig risici.

Messis fly. Vis mere Messis fly.

De bliver selvfølgelig også fragtet tilbage til Europa, når landsholdstjenesten er overstået.

Det skriver The Sun.

Og det er ren luksus, der møder dem i Messis fly.

Ud over at alt det indvendige er i topklasse, kan flyet, der tidligere i år måtte nødlande på grund af problemer, have 16 passagerer med og indeholder to toiletter. Man skulle nødigt vente i kø.

Sæderne kan også lægges ned og laves om til senge, så otte personer kan sove komfortabelt på turene.

Lionel Messi har personliggjort flyet ved at skrive sit trøjenummer 10 på halen og tilføje sin kone og børns navne på trapperne, der fører op til flyet.

Men denne gang er det altså de argentinske holdkammerater og ikke familien, der bruger flyet.

I 2016 blev der spekuleret i, om selvsamme personer og Lionel Messi var 18 minutter fra en tragedie, da et fly, de havde brugt, styrtede.