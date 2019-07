Lionel Messi langer ud efter dommerne i Argentinas 0-2-nederlag til Brasilien i Copa America-semifinalen.

Fodboldstjernen Lionel Messi er sur på dommere og videodommere efter Argentinas nederlag i semifinalen ved det sydamerikanske fodboldmesterskab, Copa America, til ærkerivalen Brasilien.

Undervejs i kampen burde argentinerne have fået mindst et og muligvis flere straffespark. Det mener Messi efter 0-2-nederlaget.

- VAR er blevet brugt mange gange i løbet af turneringen, og folk er blevet trætte af det. Men i dag blev der ikke dømt noget, siger Messi og henviser til flere situationer, hvor han mener, at kampdommeren som minimum burde have set situationerne igennem igen på en monitor.

Samtidig gik mange andre marginalkendelser Brasiliens vej, mener han.

- Hver gang der var et minimum af kontakt, fik de frispark. Forhåbentlig vil Conmebol (Det Sydamerikanske Fodboldforbund) gør noget ved de her dommerproblemer.

- Vi gjorde alt, hvad vi kunne, men vi havde ting imod os. Men jeg tror ikke, der er noget at gøre, Brasilien styrer alting, siger Lionel Messi ifølge nyhedsbureauet AP.

Han brokkede sig også tydeligt over for dommerne under og efter kampen.

- Jeg snakkede med dommeren, og han sagde, at han ville holde øje med os, men det så man ikke på noget tidspunkt under kampen, siger Messi ifølge Reuters.

Den argentinske stjerne medgiver dog også, at Brasilien fortjente at vinde kampen.

- Vi spillede en god kamp og ydede en stor indsats, men de var bedre end os, siger Messi.

Også Sergio Agüero er sur på dommerne efter Argentinas exit.

- De har sagt til os, at VAR ville være som at få en femte dommer, men når tingene er sådan her, ville jeg hellere have, at VAR ikke var der, siger Agüero ifølge Reuters.

Argentina skal nu spille om bronze mod enten Chile eller Peru ved Copa America. Argentinernes seneste triumf i turneringen var i 1993.

/ritzau/