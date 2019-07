En aften i byen endte dramatisk for Lionel Messi.

Den argentinske superstjerne nyder i disse dage sin ferie på Ibiza, hvor han sammen med blandt andre holdkammeraterne Luis Suarez og Jordi Alba også får testet nattelivet på den spanske party-ø.

Men natten til mandag endte lidt mere dramatisk, end Messi nok havde håbet på.

En video på Twitter viser, hvordan Barcelona-stjernen var nødt til at blive eskorteret væk fra en natklub, fordi en beruset fan, ifølge Daily Mail, var meget aggressiv overfor Messi.

A man, reportedly drunk, tried to pick a fight with Messi and invade his personal space at a nightclub where he was with his wife and friends.



No harm was done though as he was safely escorted out of the area by the security personnel. pic.twitter.com/btHnJQUjXo — La Senyera (@LaSenyera) July 28, 2019

Daily Mail skriver, at Messi ikke selv skulle have gjort noget galt i situationen, og til trods for de lidt kaotiske scener, så slap argentineren fra episoden udskadt.

Dermed fik Lionel Messi en noget mere dramatisk afslutning på ferien på Ibiza, end han gjorde, da han tidligere på sommeren var i Antigua.

Her fik den argentinske troldmand en 11-årig drengs største drøm til at gå i opfyldelse, hvilket du kan læse mere om her.

Barcelona begynder sæsonen d. 17. august, hvor de møder Athletic Bilbao