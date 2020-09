Der er vist ikke ligefrem en hemmelighed, at Lionel Messi og FC Barcelonas ledelse ikke er de bedste venner.

Sagaen om den argentinske troldmand fik dog et foreløbigt punktum, da stjernen selv fortalte, at han ville blive i klubben indtil næste sommer på trods af et ønske om et komme væk. Men det betyder ikke, at han er færdig med at lange ud.

I et opslag på sin Instagram siger han fredag farvel til sin ven og nu tidligere holdkammerat Luis Suarez, der netop er skiftet til Atletico Madrid, og det er i den forbindelse, at han sender noget af en lussing afsted mod sin egen klub.

'Det vil være underligt at se dig med en anden trøje og meget mere underligt at spille mod dig. Du fortjente at få en afsked, for den du er: en af de vigtigste spillere i klubbens historie, som opnåede store ting med holdet og individuelt. Du fortjente ikke at blive sparket ud på denne måde. Sandheden er, at det ikke længere overrasker mig.'

'Jeg ønsker dig alt det bedste med din nye udfordring. Jeg elsker dig, og vi ses snart, ven.'

Det er ikke mere end et par uger siden, at Luis Suarez fik at vide, at han ikke indgår i Barcelona-træner Ronald Koemans planer. Onsdag blev det så officielt, at den 33-årige angriber fra Uruguay nu skal tørne ud for rivalerne fra Atletico Madrid.

Forinden kom det frem, hvordan Suarez havde forladt træningsanlægget i Barcelona i tårer, efter han havde sagt farvel til sine holdkammerater.

Og afskeden er i den grad også hård for Lionel Messi, der ikke lægger skjul på, hvor tæt ham og Suarez var. I sit opslag skriver han også:

'Jeg var ved at vænne mig til tanken, men jeg mærkede det for alvor i dag, da jeg gik ind i omklædningsrummet, hvor hårdt det bliver ikke at dele hverdagen med dig både på og uden for banen. Jeg kommer virkelig til at savne det. Det var mange år, meget mate-te, mange måltider og middage. Mange ting, som jeg aldrig vil glemme.'

Luis Suarez skiftede i 2014 fra Liverpool til den catalanske storklub. På sine seks år i klubben har han nydt store triumfer og kan blandt andet prale af at være den tredjemest scorende spiller i FC Barcelonas historie.

