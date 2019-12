32-årige Lionel Messi vandt mandag sin sjette Ballon d'Or-pris - ti år efter sin første.

Barcelonas topscorer gennem tiderne, Lionel Messi, erkender, at han er ved at nå pensionsalderen.

Det siger den 32-årige argentiner mandag aften ved uddelingen af Ballon d'Or-priserne, hvor Messi modtog prisen som verdens bedste fodboldspiller.

- Jeg er bekendt med min alder. Derfor er øjeblikke som disse mere glædelige, fordi dagen, hvor jeg trækker mig tilbage, nærmer sig, og det er hårdt, siger Messi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Barcelona-angriberen håber dog, at han har en del år i sig endnu.

- Hvis alt går godt, har jeg en del år tilbage, men lige nu synes jeg, at tiden flyver afsted, og alt sker meget hurtigt, siger han.

Lionel Messi vandt mandag aften prisen for første gang siden 2015 og for sjette gang i karrieren, hvilket er rekord.

Den rekord delte han før med sin tidligere rival i La Liga hos Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Argentineren vandt Ballon d'Or-prisen første gang i 2009 som 22-årig efter at have vundet både La Liga, den spanske pokalturnering og Champions League med Barcelona under ledelse af den dengang nyansatte træner Pep Guardiola.

I den sæson lavede Messi 38 mål i 51 kampe for klubben og blev topscorer i Champions League.

- Det er ti år siden, jeg vandt min første Ballon d'Or-pris her i Paris. Jeg kan huske, at jeg ankom med mine tre brødre, og det hele var meget uvirkeligt, siger Messi.

Lionel Messi er siden sin første Ballon d'Or-pris blevet gift med Antonella Roccuzzo og har fået tre sønner.

