Lionel Messi var blændende med to mål, da FC Barcelona overvandt chokstart ude mod Athletic Bilbao.

FC Barcelona sikrede sig onsdag en vital sejr i jagten på Madrid-klubberne Atlético og Real i toppen af La Liga.

På udebane sejrede Barcelona med 3-2 over Athletic Bilbao, der ellers var kommet tidligt foran.

Atlético fører ligaen med 38 point for 15 kampe, mens Real og Barcelona, der begge har spillet 17 kampe, følger efter med henholdsvis 36 og 31 point.

Lionel Messi spillede en forrygende kamp, hvor han var arkitekten bag den første scoring og selv scorede de to sidste mål.

Efter at have startet inde i seks kampe i træk måtte Martin Braithwaite onsdag tage plads på bænken fra start. Han fik dog det sidste kvarter på banen.

Marcelino debuterede som træner for Athletic Bilbao få dage efter sin tiltrædelse, og han så sit nye mandskab få en drømmestart.

Hjemmeholdet slog en giftig kontra, hvor Inaki Williams fik serveret en friløber, og angriberen udplacerede sikkert Marc-Andre ter Stegen, selv om to forsvarere var nået tilbage for at blokere skuddet.

Barcelona reagerede ved at presse hårdt, og efter et par gode muligheder kom udligningen efter knap et kvarter.

Lionel Messi sendte en høj bold ind i feltet, og målmand Unai Simon fejlvurderede indlægget, så Frenkie de Jong på baglinjen kunne flugte bolden tilbage til 18-årige Pedri, der kunne heade bolden i det tomme mål.

Pedri skulle komme til at spille en stor rolle. I det 38. minut brillerede han med Lionel Messi, så Barcelona kom foran 2-1.

Messi brugte uden for feltet Pedri som bande, og teenageren fandt med hælen Messi, der elegant lagde bolden i mål.

Argentineren var ikke til at styre denne aften, og han stod også bag målet til 3-1. Han indledte selv angrebet, og da han fik bolden tilbage fra Griezmann, scorede han via overliggeren.

Messi var senere tæt på at fuldende sit hattrick, men stolpen stod i vejen for verdensstjernens tredje mål.

Messi kunne dog også fejle. Efter 89 minutter afleverede han til en modstander på egen banehalvdel, og hjemmeholdet straffede prompte ved at reducere på Iker Muniains kliniske afslutning.

Barcelona kørte dog sejren hjem uden problemer i de sidste tillægsminutter.

/ritzau/