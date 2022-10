Lyt til artiklen

I et interview torsdag har Lionel Messi bekræftet, at det kommende VM i 2022 i Qatar bliver hans sidste VM.

Det bekræfter han i en snak med den argentinske sportsjournalist Sebastian Vignolo

»Det er mit sidste VM,« siger han i interviewet.

Den 35-årige superstjerne regnes for en af ​​de bedste fodboldspillere gennem tiderne og han har også udrettet store ting på de argentinske landshold.

Som anfører var Messi med til at sikre sit land Copa America-triumfen sidste år og bragte dem til VM-finalen i 2014, som Argentina tabte med 0-1 til Tyskland.

»Det er mit sidste VM. Sandsynligvis ja. Jeg har det godt, fysisk, jeg var i stand til at have en meget god preseason i år, som jeg ikke havde været i stand til året før,« fortæller Messi, der dog langt fra mener, at karrieren er ved at være forbi.

Derfor sidder han da heller ikke og bruger tiden på at tænke tilbage på sin voldsomt imponerende karriere.

»Jeg tænker ikke på, hvad jeg har opnået, jeg tænker altid på, hvad der kommer,« fortæller Lionel Messi og kommer ind på, hvordan han ser frem mod den kommende slutrunde i Qatar:

»Mange af mine holdkammerater skal spille deres første VM. Man ved ikke, hvordan hver enkelt vil håndtere det. Der vil være fyldt med argentinere, og det får dig til at spille hurtigere og det er meget vigtigt at vinde den første kamp, ​​og det bliver ikke let.«

Lionel Messi tog en meget opsigtsvækkende beslutning tilbage i 2021, da han skiftede til franske Paris Saint-Germain efter mere end 20 år i FC Barcelona.

I sin tid i den spanske storklub formåede den argentinske dribler at vinde intet mindre end 10 La Liga-titler og fire Champions League-titler.

