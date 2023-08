De har været venner stort set hele livet, og som holdkammerater har de vundet alt, prøvet alt.

Derfor var det så meget desto mere følelsesladet og mærkeligt, da fyringen fandt sted.

Phil Neville havde dog set skriften på væggen, da Lionel Messi gjorde sin ankomst i Inter Miami, hvor han var træner.

Der vidste den tidligere Manchester United-spiller, hvad hans gamle ven og superstjerne-holdkammerat i Premier League-storklubben David Beckham ville - og skulle og måtte - gøre i sin egenskab af sportschef i den storsatsende MLS-klub.

»Jeg er ikke bitter over det, når jeg ser tilbage på det,« siger Neville om fyringen i Inter Miami tidligere på sommeren, der skete kort efter, Messi havde meldt sin ankomst til den upåagtede amerikanske klub, som Beckham står bag.

»Min bedste ven, min livslange kammerat, overbragte mig nyheden om, at jeg ikke længere skulle arbejde i Inter Miami. Det var virkelig hårdt - for David og for mig. Men det var faktisk et rørende øjeblik mellem to mennesker, som har så meget kærlighed og respekt for hinanden,« siger Neville i podcasten Taylor Twillman's Offside-podcast.

Beckham og Neville var som spillere en vigtig del af Sir Alex Fergusons succesfulde Manchester United-hold, der vandt Champions League og adskillige Premier League-titler i 90erne og 00erne.

David Beckham er efter karrieren er sluttet blevet dybt involveret i Inter Miami, der lykkedes med at lokke Lionel Messi til klubben inden denne sæson.

Efter en række dårlige resultater blev Neville i samme ombæring fyret som træner efter to og et halvt år i klubben.

I Nevilles sted er en gammel Messi-kending kommet til Miami: Den argentinske træner Tata Martino, tidligere argentinsk landstræner, og sammen har de taget klubben med storm.