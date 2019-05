Dries Mertens scorede et mål for Napoli i sejr over Cagliari i Serie A, og det bringer ham tættere på rekord.

Når en spiller overhaler Napoli-legenden Diego Maradonas antal mål i Serie A, så er det stort i italiensk fodbold.

Det var det også for Napoli-angriberen Dries Mertens, som søndag scorede til 1-1 i sejren på 2-1 hjemme over Cagliari.

Det betød, at Napoli er sikker på at ende på andenpladsen efter mestrene fra Juventus.

Målet bragte Mertens op på 82 mål i Serie A, hvilket er et mere, end Maradona nåede at score fra 1984 til 1991.

- Jeg er meget glad for at gå forbi Maradona og blive en del af Napolis historie. Vi skal være stolte over andenpladsen, siger Mertens ifølge AFP.

Mertens er nu den tredjemest scorende for Napoli i Serie A efter Antonio Vojak, som scorede 102 mål mellem 1929 og 1935, samt Marek Hamsík, der nåede op på 100 mål, inden han skiftede til kinesisk fodbold inden denne sæson.

Hamsik har scoret flest mål for Napoli på tværs af alle turneringer - det er blevet til 121 for slovakken. Maradona er nummer to på den liste med 115 mål.

Mertens er lige nu delt nummer tre med 107 mål sammen med Attila Sallustro, og belgieren vil gerne slå målrekorden. Derfor vil han gerne blive i Napoli.

- Fremtiden? Hvis jeg skal score flere mål i Italien, så er jeg nødt til at blive. Jeg har altid sagt, at jeg føler mig godt tilpas her, og jeg har kontrakt i et år mere, så jeg er tilfreds, siger Mertens.

Under Napoli-træner Carlo Ancelotti har Mertens fået pladsen som hængende angriber.

- Med Ancelotti har min rolle ændret sig. Pladsen bag den forreste angriber er min. Jeg har mere frihed, og det kan man se, siger Mertens.

Det er blevet til 14 ligamål i denne sæson for Napoli, og Mertens har scoret i de tre seneste kampe. Der mangler tre ligakampe i sæsonen.

/ritzau/