Sverige har bestemt ikke haft en rolig tid med landsholdet disse dage. Først ventede et kaotisk opgør mod Danmark, der fik sendt adskillige spillere i karantæne på grund af to positive corona-tests.

Og nu er der mere uro inden opgøret mod Kroatien lørdag. For kroaterne spillede onsdag aften mod Tyrkiet.

På banen var den rutinerede kaptajn Domagoj Vida, men han blev skiftet ud i pausen. Ikke fordi han var skadet, men fordi der var mistanke om, at han var smittet med coronavirus. Og kort tid efter kom bekræftelsen.

'Alle spillere og folk fra staben testede negativ mandag. Testen inden kampen mod Sverige blev taget onsdag morgen, og alle resultaterne kom omkring midnat lokal tid. De viste, at Domagoj Vida var positiv,' skriver det kroatiske fodboldforbund i en pressemeddelelse.

Domagoj Vida (th) er smittet med coronavirus.

Heri lyder det også, at lægestaben fik besked om, at der muligvis var en positiv test fra Vida, og derfor blev han skiftet ud. Han er nu blevet isoleret, og sådan forbliver det de næste dage, oplyser forbundet.

Resten af landsholdet er nu på vej til Stockholm, da de skal spille Nations League-opgør her lørdag - i hvert fald efter planen.

Resten af truppen er testet negativ, men da de har været i nærkontakt med Vida under kampen, må advarselslamperne nok blinke både i Kroatien men også i Sverige.

Dermed er det svenske landshold blevet ramt af endnu mere uro, end tilfældet var i forvejen.

Den svenske landstræner Janne Andersson er smittet med coronavirus - han var ikke med mod Danmark onsdag, og han når heller ikke at komme med til det to Nations League-kampe.

Det bliver i stedet Peter Wettergren, der kommer til at stå i spidsen for kampene, hvoraf den første mod danskerne altså også var præget af kaos, da Robert Skov og en af landsholdets behandlere blev testet positiv for coronavirus.

Det sendte både landstræner Kasper Hjulmand, assistenttræner Morten Wieghorst samt otte spillere i isolation inden kampen. Der måtte indkaldes en række nye spillere, og i forvejen har landsholdet indtil videre måttet undvære flere profiler.

For de danskere der spiller i Premier League har ikke fået lov til at rejse til Danmark for at være med til samlingen, da Storbritannien har indført nye restriktioner.