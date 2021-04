Hvis du er glad for Thomas Delaney, Yussuf Poulsen og bundesligahår vil du formentlig glæde dig over denne nyhed.

For Nordic Entertainment Group (NENT) har netop indgået en aftale om forlængelse af rettighederne til Bundesligaen indtil 2029.

Det skriver NENT i en pressemeddelelse.

»Bundesligaen er én af Europas bedste og mest spændende ligaer – og vi ved, at nabolandets bedste liga har en stor plads i hjerterne hos de danske fans,« siger Kim Mikkelsen, der er sportschef hos NENT.

Thomas Delaney (tv.) sammen med Mats Hummels (i midten) og Erling Haaland. Foto: INA FASSBENDER Vis mere Thomas Delaney (tv.) sammen med Mats Hummels (i midten) og Erling Haaland. Foto: INA FASSBENDER

»Længden på NENT Groups nye aftale betyder, at de danske fodboldfans kan følge Bundesligaens mange danskere samt de internationale stjerner tæt, uge efter uge på Viaplay i mange år frem, og den lange aftale gør også, at vi sammen med Bundesligaen vil sætte masser af kræfter ind på at udvikle dækningen til gavn for seerne.«

Underskriften betyder også, at NENT får rettigheder til den tyske Super Cup, 2. Bundesligaen og Bundesligaens op- og nedrykningskampe. Ikke kun i Danmark, men også i Sverige, Norge, Finland, Island, Letland, Estland, Litauen og Polen.

NENT have i forvejen rettighederne til den tyske Bundesliga.

I skrivende stund tæller Bundesligaen otte danske spillere. Yussuf Poulsen (Red Bull Leipzig), Thomas Delaney (Borussia Dortmund), Robert Skov (Hoffenheim), Marcus Ingvartsen og Jakob Busk (Union Berlin), Frederik Rönnow (Schalke 04), Mads 'Mini' Pedersen (Augsburg) samt Jacob Barett Laursen (Arminia Bielefeld).