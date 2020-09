Endnu et stort fodboldnavn må bukke under for coronaens snærende bånd.

Denne gang er der tale Atlético Madrid-træner Diego Simeon, som har fået en positiv test, og som nu sender ham i karantæne.



Den ikoniske træner, som vel nok er den store spanske klubs største stjerne, har nu isoleret sig derhjemme, skriver klubben på Twitter.



Han udviser ikke symptomer, lyder det.

Atletico Madrid har tidligere oplevet corona-tilfælde. Det var tilbage i august, hvor flere spillere blev teste positiv.

I denne omgang er det dog kun 50-årige Simeone, som er ramt efter en test, der blev lavet i torsdags.

Den argentinske træner er sammen med sin trup igang med de sidste forberedelser frem mod den nye sæsons første opgave, som er en kamp i La Liga den 27. september mod Grenada.